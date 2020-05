Powroty do Trójki. Strzyczkowski: Wracają wszyscy

Namówił ich do tego Kuba Strzyczkowski, który od kilku dni jest nowym szefem stacji.

Piotr Metz, Bartosz Gil, Piotr Stelmach i Łukasz Szwed zdecydowali się wrócić do trójki.

Zastąpił na tym stanowisku Tomasza Kowalczewskiego, zwolnionego po aferze z ingerencją szefostwa stacji w "Listę Przebojów" Marka Niedźwieckiego.

W jej wyniku z Trójki odeszło kilkunastu dziennikarzy, wśród nich Piotr Kaczkowski i sam twórca listy Marek Niedźwiecki. Niedźwiecki, oskarżony o manipulacje przy liczeniu głosów, żąda przeprosin.

Byli wśród nich także Piotr Metz, Piotr Stelmach i Łukasz Szwed - ich Strzyczkowski już namówił do powrotu. Portal wirtualnemedia pisze, że do stacji wrócił także Bartosz Gil, wydawca feralnego wydania "Listy", którego obarczono odpowiedzialnością za "manipulacje", ale w rzeczywistości nie podjął on jeszcze takiej decyzji. Jest na zwolnieniu lekarskim.

Zawieszoną na jedno notowanie "Listę Przebojów" poprowadzi już w piątek nowy kierownik redakcji muzycznej Programu III Polskiego Radia Mariusz Owczarek.

Strzyczkowski ma jednak nadzieję, że do prowadzenia "Listy" powróci Marek Niedźwiecki.