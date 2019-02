Ambasada RP reaguje na słowa amerykańskiej dziennikarki

Andrea Mitchell z telewizji MSNBS relacjonuje w Warszawie szczyt ws. Bliskiego Wschodu. W swoim wystąpieniu przed kamerą mówiła, że podczas powstania w getcie Żydzi walczyli przeciwko polskiemu i nazistowskiemu reżimowi. 10

Słowa dziennikarki wywołały oburzenie wśród internautów. Wiele osób domaga się przeprosin. Zdaniem wicemarszałka Sejmu Stanisława Tyszki dziennikarka powinna być wydalona z Polski, jeśli nie przeprosi za swoją wypowiedź.

Do sprawy odniosła się również polska ambasada w Stanach Zjednoczonych.

"Dziękujemy ci @mitchellreports @MSNBC za relację z Warszawy. Jednak Powstanie w Getcie Warszawskim w 1943 r. było aktem bohaterstwa przeciwko niemieckim nazistom, którzy założyli getto i dokonali Holokaustu. W czasie drugiej wojny światowej Polska została zaatakowana i była okupowana przez władze nazistowskich Niemiec" - przekazali na Twitterze dyplomaci.





Thank you @mitchellreports @MSNBC for reporting in Warsaw. However, the 1943 Warsaw Ghetto Uprising was a heroic act against the German Nazis who established the ghetto & carried out the #Holocaust. During WWII Poland was attacked &occupied by the German Nazi regime. #WordsMatter