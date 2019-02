Nowe nagrania "GW": "Życzeniem prezesa jest to mieć" Fotorzepa/ Jerzy Dudek

To jest dawanie pieniędzy ludziom To jest konieczne, żeby mieć przez kolejne cztery lata władzę. Myślę, że to będzie jeszcze osiem lat. Myślę, że to jest ostatnia szansa, żeby mieć podwaliny dla Instytutu im. Lecha Kaczyńskiego - mówi w opublikowanych przez "GW" rozmowach obecny szef NFOŚ Kazimierz Kujda, były prezes spółki Srebrna.