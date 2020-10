Reklama rzadko trafia do klienta. Jeden rodzaj irytuje bardziej

W efekcie sklepy internetowe w coraz szerszym stopniu wykorzystują personalizację oferty i komunikacji w swoich działaniach sprzedażowych w sieci. Wyższa efektywność tego typu działań potwierdzają badania - 70 proc. kupujących w internecie stwierdziło, że dostosowana do ich potrzeb oferta pomaga podjąć decyzję o zakupie. 74 proc. badanych stwierdziło, że chce otrzymywać przygotowaną pod kątem ich preferencji komunikację. Równocześnie tylko ponad połowa ankietowanych stwierdziła, że zgadza się na profilowanie. Terminem tym określane są działania, które pozwalają w zautomatyzowany sposób dostosować ofertę do indywidualnych potrzeb każdego klienta.

Inną kwestią, która ma duży wpływ na dostosowanie wiadomości do oczekiwań Polaków, jest udostępnianie własnych kont innym osobom. W takim wypadku mechanizm, który zdążył już poznać zachowania zakupowe e-klienta najczęściej otrzymuje sprzeczne informacje, przez co trudniej jest mu odpowiednio dostosować ofertę. Co prawda 57 proc. ankietowanych stwierdziło, że tego nie robi, jednak z drugiej strony 42 proc. deklaruje, że na pewno udostępnia swoje konta lub co zaskakujące nie ma pewności czy to robi czy nie.