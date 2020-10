Wirtualna rzeczywistość na zakręcie

Platforma Daydream VR do niedawna była jednym ze sztandarowych projektów Google'a. Koncern ogłosił jego start w 2016 r. Miał pomóc we wprowadzaniu na rynek na szeroką skalę technologii wirtualnej rzeczywistości, przy wykorzystaniu urządzeń mobilnych. Idea była taka, by stosunkowo tanim kosztem (umieszczając smartfon w specjalnych goglach) cieszyć się dostępem do wysokiej jakości gier i aplikacji VR. Ale Google ogłosił właśnie zakończenie wsparcia dla Daydream VR. Nowy system operacyjny Android 11 nie będzie już obsługiwał tej "wirtualnej" funkcjonalności telefonów.

Ostatnio pojawiło się wiele nowych zestawów VR, jak: Oculus Quest i Quest 2, Valve Index, czy HP Reverb G2. To jednak rozwiązania, które zamiast smartfonów, podłączane są do komputerów, albo stanowią całkowicie autonomiczne urządzenie. O tym, że rynek VR – mimo decyzji Google'a i Samsunga – wcale nie hamuje, świadczy również coraz większa liczba materiałów tworzonych dla tej technologii, w tym głównie gier (np. „Half-Life: Alyx", „Star Wars: Squadrons", czy „Microsoft Flight Simulator 2020"). Paweł Sugalski, zarządzający funduszem Rockbridge Gier i Innowacji, twierdzi jednak, że – choć rośnie popularność VR – jeszcze daleko tej technologii do osiągnięcia masowej popularności. Wskazuje, że polscy game deweloperzy chętnie angażują się w takie produkcje. A dodatkowy napęd branży VR może dać pandemia, m.in. w kontekście zdalnej pracy. – Wyobraźmy sobie salę konferencyjną, w której właśnie trwa ważne spotkanie pracowników firmy. Dziesięć osób wymienia się poglądami na temat realizacji projektu, zgłasza pomysły, dyskutuje. W międzyczasie kilku uczestników prezentuje swoje propozycje, wyświetlając prezentacje i materiały wideo. Nic nadzwyczajnego? To teraz wyobraźmy sobie, że każdy z uczestników tego spotkania w rzeczywistości jest oddalony od siebie kilkadziesiąt kilometrów, gdyż z powodu epidemii przebywa we własnym mieszkaniu – tak działanie już dziś technologii VR opisuje Mikołaj Tocki, dyrektor zarządzający agencji eContentLAB, oferującej m.in. rozwiązania oparte na technologiach VR i AR (rozszerzonej rzeczywistości).