Pamiątki po The Beatles na aukcji w Sotheby's

Na sprzedaż wystawiono pamiątki z całego okresu działalności zespołu, w tym: podpisany pierwszy singiel The Beatles z 1962 roku z piosenką "Love Me Do", który wyceniono na 15-20 tys. funtów, a także okulary Johna Lennona wycenione 30-40 tys. funtów, zegarek marki Cartier z 1966 roku, który należał do Briana Epsteina, menedżera The Beatles - wyceniony na 15-25 tys. funtów, a także szkolny dzienniczek Lennona, szacowany na 5000 funtów, który zawiera szczegóły dotyczące jego złego zachowania jako chłopca i wpisy o pobycie w szkolnej "kozie" - pisze Reuters.