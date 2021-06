Google odsuwa termin wyłączenia ciasteczek

O ponad rok, do połowy 2023 roku, technologiczny gigant Google przesunął moment wyłączenia w przeglądarce (Chrome) tzw. third party cookies (ang. ciasteczek podmiotów trzecich).

Ciasteczka podmiotów trzecich w przeglądarkach to sposób na śledzenie historii poczynań użytkownika i kierowanie do niego reklam produktów, którymi – przynajmniej na pozór – jest zainteresowany w sieci. To za ich sprawą po wyjściu ze sklepu internetowego produkty w nim oglądane wyświetlane są na innych stronach.