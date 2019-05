"Tygodnik Podhalański" rozpoczyna akcję Odsłaniamy Tatry i walczy z reklamami na zakopiance

"Odsłaniamy Tatry", bo zasłaniają je setki reklam. Chyba nie ma nikogo, komu podoba się to, co dzieje się w ciągu ostatnich lat wzdłuż zakopianki - pisze "Tygodnik Podhalański" i apeluje o walkę z chaosem reklamowym.

Według tygodnika władze zupełnie nie radzą sobie z ochrona krajobrazu, który zasłaniają ogromne, brzydkie billboardy ustawione wzdłuż drogi prowadzącej z Krakowa do Zakopanego.

Poniżej dalsza część artykułu

Las reklam po obu stronach jezdni nie tylko szpeci region, ale odbiera mieszkańcom i turystom to, co w nim najpiękniejsze - widok na Tatry - pisze tygodnik.

"Zwracamy się do Was - przedsiębiorców, restauratorów, hotelarzy, usługodawców - z propozycją. Jeśli usuniecie z zakopianki swoją reklamę, to dostaniecie od nas powierzchnię na nią w czterech wydaniach Tygodnika Podhalańskiego. Będzie kształtem podobna do Waszego billboardu, ale będzie też obok niej - jeśli wyrazicie na to zgodę - informacja, że dla dobra krajobrazu Podhala, Orawy, Spisza, Tatr, Beskidów i Pienin właśnie usunęliście swój przydrożny billboard" - apeluje i namawia tygodnika.

Stawia przy tym tylko jeden warunek: trzeba udowodnić, że reklama stała jeszcze w maju 2019 roku i zniknęła.