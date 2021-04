Kobieta pokieruje agencją Reutera

Przejmie pałeczkę po Stephenie J. Adlerze, który w kwietniu przechodzi na emeryturę po kierowaniu newsroomem przez ostatnią dekadę. Galloni (47 lat), urodzona w Rzymie, zna 4 języki, ukończyła Uniwersytet Harvarda i London School of Economic, ma duże doświadczenie w zakresie informacji biznesowych i politycznych, dotychczas pracowała w Reuterze jako globalny redaktor nadzorujący dziennikarzy w 200 placówkach na świecie, zaczęła pracę w 2013 r. we włoskojęzycznym serwisie prasowym jako redaktor w biurze południowej Europy, była reporterem i redaktorem w Rzymie, Paryżu i Londynie, wcześniej pracowała przez 13 lat w „Wall Street Journal".

- Od 170 lat Reuter wyznacza normę niezależnego, wiarygodnego i globalnego przekazywania informacji. To zaszczyt kierować światowej klasy newsroomem pełnym utalentowanych, oddanych i inspirujących dziennikarzy — oświadczyła w związku z informacją o jej mianowaniu. Kolegom powiedziała, że jednym z jej zadań będzie zwiększenie działów cyfrowych i obsługi wydarzeń.

W gronie kandydatów na stanowisko redaktora naczelnego byli Gina Chua i Simon Robinson z Reutera, redaktor naczelny kanadyjskiego „The Globe and Mail" David Walmley i b. prezes i redaktor naczelny Quartz Media Kevin Delaney. Zdaniem prezydenta Reuters News, Michaela Friedenberga, Galloni była „wyróżniającym się kandydatem w szeroko zakrojonym globalnym poszukiwaniu i wysoce konkurencyjnym procesie rekrutacji wśród wielu imponujących kandydatów wewnętrznych i zewnętrznych. Jako globalny redaktor wprowadzała innowacje, szybkość i jakość w całą operację zbierania informacji. Cieszę się, że pokieruje naszym newsroomem w ekscytującą nową epokę i będzie pilnować naszego przywiązania do dostarczania szybko niezawodnego i wiarygodnego dziennikarstwa na całym świecie".

Agencja prasowa Reuters News zatrudnia ok. 2450 dziennikarzy na świecie, od 2008 r. jest częścią grupy Thomson Reuters zapewniając ok. 10 proc. łącznych obrotów 5,9 mld dolarów. W odróżnieniu od wielu organizacji prasowych jest rentowna.

W 2021 r. doszło do sfinalizowania transakcji sprzedaży londyńskiej giełdzie LSE za 27 mld dolarów akcjami dawnego działu finansów i ryzyka grupy Thomson Reuters, obecnie o nazwie Refinitiv. Zgodnie z przyjętymi warunkami, Reuters News ma zagwarantowane roczne przychody co najmniej 336 mln dolarów za dostarczanie temu działowi informacji do 2048 r. A. Galloni powiedziała kolegom, że jednym z jej obecnych zadań będzie utrzymanie dobrych stosunków z Refinitiv, największym klientem agencji, który zapewnił w ubiegłym roku ponad połowę z 628 mln dolarów obrotów.