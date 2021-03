Cyfrowy Polsat chce wypłacić atrakcyjną dywidendę

Grupa Cyfrowy Polsat, która w 2020 r. rozbudowywała sieć 5G w paśmie 2600 MHz, postawiła nowe centrum przetwarzania danych w Jakuszycach (poprzez Netię), podała w sprawozdaniu, że jej inwestycje w 2020 r. wyniosły 1,22 mld zł i były podobne jak rok wcześniej. Stanowiły 10,2 proc. przychodów. Wśród kategorii inwestycyjnych, urósł udział wydatków na sieć telekomunikacyjnych do 58 proc. (z 53 proc. w 2019 r.), oraz cele administracyjne i inne (do 15 proc. z 8 proc. przed rokiem). Zmniejszył się zaś udział wydatków na IT (z 34 proc. do 22 proc.).