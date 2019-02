Spadkobiercy Michaela Jacksona wściekli. Pozywają HBO

Spadkobiercy piosenkarza Michaela Jacksona złożyli pozew do sądu, żądając od stacji HBO 100 milionów dolarów odszkodowania za emisję kontrowersyjnego filmu dokumentalnego "Leaving Neverland".

Spadkobiercy Króla Popu podkreślają w pozwie, że film "Leaving Neverland" jest jednostronny i oskarża osobę, która już nie może się bronić.

We wcześniejszym piśmie do HBO spadkobiercy piosenkarza piszą, że bohaterowie dokumentu byli przed laty wielokrotnie przesłuchiwani i zaprzeczali molestowaniu przez Michaela Jacksona. Spadkobiercy sugerują również, że obecne działania rzekomych ofiar mają jedynie finansową motywację.

Dwuczęściowy dokument "Leaving Neverland" opowiada o dwóch chłopcach zaprzyjaźnionych z Michaelem Jacksonem. James Safechuck, który miał 10 lat gdy znalazł się na ranczu Neverland i Wade Robson (miał wtedy 7 lat) - opowiadają o pierwszym spotkaniu z Królem Popu oraz o molestowaniu, które miało miejsce na terenie kalifornijskiego rancza Neverland, ale także m.in. w pokoju hotelowym w Paryżu.

Safechuck poznał Jacksona podczas kręcenia reklamówki Pepsi. Twierdzi, że na początku dostał od niego "setki dolarów" i czerwona kurtkę z teledysku "Thriller", a następnie zaproszenie do spędzenia wspólnie wakacji i to wtedy zaczęło się molestowanie. Jego matka "była tuż za drzwiami". Podobnie było w przypadku Robsona. Piosenkarz stracił nimi zainteresowanie, kiedy dorośli, nadal byli jednak lojalni w stosunku do piosenkarza i w latach 90. bronili go przed oskarżeniami o niewłaściwe zachowanie w stosunku do innych chłopców.

W ponad 3-godzinnym filmie są nie tylko wywiady z obecnie 37-letnim Safechuckiem i 41-letnim Robsonem, ale także wypowiedzi ich matek, żon oraz rodzeństwa.

Reżyserem dokumentu jest uznany reżyser Dan Reed, który został nominowany do nagrody Emmy za dokument HBO "Three Days of Terror: The Charlie Hebdo Attacks".

Dokument "Leaving Neverland" miał swoją światową prapremierę na tegorocznym Festiwalu Filmowym Sundance, gdzie był pokazywany w sekcji Wydarzenia Specjalne.

Premiera filmu na HBO GO ma mieć miejsce 8 marca, a emisja na antenie HBO zaplanowana została na kwiecień 2019.