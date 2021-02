Hakerzy napadli na CD Projekt. Jest reakcja studia

Informacje o cyberatakach są coraz powszechniejsze, ale wtorkowa zelektryzowała cały rynek. Tym razem ofiarą hakerów padł CD Projekt – duża giełdowa spółka i wiodący producentów gier na świecie. Poinformował o ataku we wtorek rano na Twitterze.

– Gdy firma padnie ofiarą ataku ransomware, nie powinna płacić okupu, zadeklarował to też CD Projekt. Jeśli zaatakowany posiada kopie zapasowe, wystarczy przywrócić z nich dane. Wtedy kosztem będą tylko dodatkowe godziny pracowników zaangażowanych w odzyskiwanie informacji – komentuje Damian Przygodzki, inżynier systemów w firmie Sophos. Dodaje, że jeśli okup zostanie zapłacony, koszty rzeczywiste się podwoją, gdyż poza opłatą dla przestępców ktoś i tak musi się zająć przywracaniem danych. Nie ma też pewności, co zostanie wówczas odszyfrowane i czy zwrócone informacje nie będą zawierały dodatkowej luki dla przestępców.

Giełdowy rollercoaster

Na informację o ataku hakerskim zareagowały notowania CD Projektu. Kurs od rana spadał. Po południu za akcję studia trzeba było zapłacić 269 zł, co oznaczało ponad 6-proc. przecenę. Był to największy spadek wśród spółek należących do WIG20.