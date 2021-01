Kina ścigają się z czasem i trendem

W poniedziałek kiniarzy obiegła plotka, że rząd chce otworzyć kina 16 marca. – Kina nie otrzymały decyzji ani informacji ws. otwarć. To, co można powiedzieć na pewno, to to, że ze względu na specyfikę branży informacja o otwarciu kin powinna być podana co najmniej cztery tygodnie wcześniej. Wiąże się to z koniecznością przeprowadzenia kampanii przez dystrybutorów – mówi Joanna Kotłowska, prezes Polskiego Stowarzyszenia Nowe Kina. – Bardzo ważne jest, by warunki sanitarne, w których otworzą się kina, były racjonalne z biznesowego punktu widzenia – dodaje.

