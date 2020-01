BBC: Niespodziewana dymisja prezesa Tony'ego Halla

Hall trafił do BBC po ujawnieniu skandalu pedofilskiego z jedną z największych gwiazd BBC Jimmy Savilem. Miał uzdrowić publicznego nadawcę i w dużej mierze mu się to udało. Teraz jednak BBC zmaga się z innym skandalem. Pracujące w instytucji kobiety skarżą się na drastyczne dysproporcje między ich zarobkami, a zarobkami kolegów. Sprawę bada brytyjski urząd ds. równouprawnienia - UK Equality and Human Rights Commission. Jedna ze skarżących już wygrała z BBC - otrzymała rekompensatę finansową i przeprosiny.

