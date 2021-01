USA: Prezesi potępiają zamieszki. Bezos i Musk uparcie milczą

Amerykańskie media zauważają, że dotychczas obaj byli aktywni w mediach społecznościowych. Musk chętnie retwitował teksty i posty, a także sam pisał na aktualne tematy. Jednak od kilku dni zajmuje się zamieszczaniem memów, bez komentarza do wydarzeń na Kapitolu. Pisze też na inne tematy: planowanym starcie rakiety Falcon 9, nowych zasadach prywatności na WhatsApp oraz zachęca do używania komunikatora Signal. Wcześniej krytykował lockdown i tweetował: "Uwolnić Amerykę" (FREE AMERICA NOW). A część jego kontrowersyjnych wpisów była nawet badana przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd, jako wpływające na wyniki giełdowe jego spółek.