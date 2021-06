Dziewięciocyfrowy kontrakt Davida Guetty. Muzyk sprzedał swój katalog

David Guetta to twórca takich hitów, jak Titanium, I Got A Feeling i Hey Mama. W ciągu kilkunastu lat swojej kariery sprzedał około 50 mln płyt, a jego utwory miały 14 mld odsłuchań w serwisach strumieniujących muzykę. Na liście gwiazd, z którymi współpracował, można znaleźć Rhiannę, Justina Biebera czy Black Eyed Peas.

Muzyk podpisał umowę z Warner Media dotyczącą jego nagrań, obecnych i przyszłych. Według informatorów BBC umowa opiewa na kwotę około 100 mln dolarów i jest dość niezwykła pod dwoma względami. Po pierwsze dotyczy muzyka, którego hity powstały w ciągu ostatnich 10 lat, a do tego nie dotyczy praw do utworów, tylko do nagrań mistrzowskich (czyli nagrań samego Guetty). Nadal rzadko zdarza się bowiem, że artyści mają prawa do swoich nagrań, które zazwyczaj w całości znajdują się pod kontrolą koncernów muzycznych.