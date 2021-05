Grupa Gremi Media ze wzrostem rentowności. Kolejny raz

To wszystko nie przeszkodziło w ponownej poprawie rentowności Gremi Media. Skorygowany wynik EBITDA wzrósł o 0,2 proc. Marża zwiększyła się z 18 proc. do 19,4 proc.

Przychody barterowe skurczyły się o 17,8 proc., do 1,98 mln zł, z uwagi na dalsze ograniczenia wymiany barterowej świadczeń marketingowych w związku z pandemią. Przychody gotówkowe obniżyły się o 6,1 proc., do 19,8 mln zł.

- Pierwszy kwartał bieżącego roku jest ostatnim z wysoką pre-pandemiczną bazą, z której wynikają spadki przychodów. Począwszy od drugiego kwartału pojawia się szansa powrotu na ścieżkę wzrostową. Wzrost rentowności pomimo bardzo mocnego ograniczenia części z naszych linii biznesowych, uzyskaliśmy dzięki realizacji mniejszych, ale równie wartościowych i bardziej zyskownych projektów cyfrowych – mówi Tomasz Jażdżyński.

Jarosław Machocki, członek zarządu Gremi Media ds. sprzedaży podkreśla, że produkty cyfrowe są rentowniejsze, co pozwala firmie realizować cele finansowe mimo spowodowanych COVID–19 spadków przychodów. – Mamy nadzieję, że już wkrótce złagodzenie obostrzeń pozwoli nam powrócić do działania również w sferze realnej, a dzięki temu wejść ponownie na ścieżkę wzrostową również w zakresie przychodów ze sprzedaży – podsumowuje Machocki.



W 2020 r. grupa trzeci rok z rządu zanotowała poprawę wyników. Skorygowany zysk EBITDA (zysk operacyjny plus amortyzacji, z oczyszczeniem z wpływu programu opcji menedżerskich) wyniósł 22,6 mln zł, o 3,6 proc. więcej rok do roku. Zysk netto zwiększył się o 13,6 proc. do 16,3 mln zł. Rentowność netto wyniosła 17 proc., a EBITDA rekordowe 22,5 proc.