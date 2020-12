Marcin Meller nie jest już naczelnym Wirtualnej Polski

Marcin Meller naczelnym Wirtualnej Polski został 16 listopada i od razu zapowiedział, że do zespołu dołączy „kilka nowych osób”, które wzmocnią newsroom. Zapewniał też, że chce „utrzymać wyniki Wirtualnej Polski i dodać to, co rozumiem jako tradycyjne wartości dziennikarskie”. Zadeklarował, że chce wykorzystać swoje 30-letnie doświadczenie dziennikarskie do tego, aby w WP tworzono lepsze jakościowo treści.

Od marca 2020 roku, po odejściu z funkcji redaktora naczelnego Tomasza Machały, obowiązki redaktora naczelnego WP pełnił Piotr Mieśnik, który został zastępcą redaktora naczelnego. Na konferencji prasowej po ogłoszeniu powołania go na nowe stanowisko powiedział, że gwarancją kontynuacji dotychczasowej polityki WP ma być jego zastępca Piotr Mieśnik. – On jest gwarancją tego, że tu żadnej ekstrawagancji nie będzie – przekonuje Meller.

Marcin Meller z wykształcenia jest historykiem. W przeszłości był naczelnym magazynu "Playboy" i prowadzący program "Dzień Dobry TVN". Przez 12 lat był także reporterem "Polityki".