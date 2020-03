Tygodnik "Wprost" zniknie z kiosków. Jest decyzja wydawcy

Właściciel tygodnika "Wprost" nie jest na dziś w stanie oszacować strat przychodów, które poniesie w tym roku, szacuje jednak, że epidemia potrwa co najmniej dwa miesiące, a wraz z nią - ograniczenia dla działalności spółki. - Po nich najprawdopodobniej nastąpi okres kolejnych wielu miesięcy odbudowywania sprzedaży oraz relacji biznesowych. W całym tym okresie emitent i jego spółki zależne będą narażone na brak przewidywalności w realizacji przychodów. Prognozowany spadek przychodów będzie w szczególności wyraźny w przypadku sprzedaży egzemplarzowej tygodnika "Wprost", z którego produkcją oraz dystrybucją związane są znaczne koszty – napisał PMPG w raporcie.

Dlatego zarząd zrezygnował z druku wydań papierowych tygodnika, co "nie oznacza jednak rezygnacji z przygotowywania jego elektronicznej, cyfrowej wersji".

Spółka szacuje, że zakończenie wydawania tygodnika "Wprost" w wersji drukowanej wpłynie na wyniki spółki co najmniej w 2020 r. Ten krok wiąże się bowiem z zamknięciem linii przychodowej i kosztowej, związanej ze sprzedażą powierzchni reklamowej w wydaniu drukowanym oraz sprzedażą kioskową tej gazety. Wydawca "Wprost" szacuje, że obie te linie przyniosły w ubiegłym roku ok. 9,3 mln zł przychodów oraz ok. 8,5 mln zł kosztów, co daje 0,8 mln zysku. Organizacja wydarzeń związanych z marką "Wprost" przyniosła ok. 3,4 mln zł przychodów. Teraz wydawca PMPG zapowiada nowe projekty związane z wydawnictwem internetowym. Chce też oczywiście zwiększyć przychody z reklam w tym kanale i zachować przychody z organizacji wydarzeń.