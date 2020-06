Robert Mazurek: Awykonalna impersonacja Psa

Ale po kolei, bo ja jak zwykle od środka zaczynam. Słyszeli państwo o #Hot16Challenge? Polega to z grubsza na tym, że ludzie, którzy za żadne pieniądze nie powinni nigdy śpiewać, czynią to i jeszcze oczekują za to kasy. Że niby na pomoc w walce z wirusem. Prędzej dałbym tym szantażystom forsę, byle tylko nie występowali publicznie, ale mleko się rozlało i każdy już zdążył nas uraczyć. Jednym z nich był syn Gowina Starszego, zwany Gowinem Młodszym. Jego talenty poetycko-wokalne ujęły mnie umiarkowanie, ale umówmy się, ani on do mnie nie śpiewa, ani mojej opinii nie wygląda. Bóg z nim.

Prof. dr hab. Ryszard Iwon Terlecki (w Krakowie chłopcom daje się na drugie imię coś żeńskiego, co uczeni nazywają gender cracoviensis i za przykład dają pewnego Jana Marię) to człowiek z inteligenckiej, mieszczańskiej rodziny, autentyczny profesor. W życiu nie powiedziałby o czyimś dziecku w ten sposób, proste. Tym bardziej Pies – legenda krakowskich hipisów, człowiek deklamujący „Skowyt" Ginsberga do dzisiaj, z tym że dziś podobno w ubraniu. Krótkie wspomnienie własnych strojów – lub ich braku – kazałoby mu co najwyżej wydąć wargi w grymasie pogardy, że dzisiejsza młodzież to nawet porządnej amby zrobić nie potrafi. Żaden hipis po przejściach, tym bardziej legenda ruchu, nie wydoroślał tak ponuro, to niemożliwe. I wreszcie Terlecki – dżolero. Ten w ogóle na chłopca, nawet urody wyjątkowej, nie zwróciłby uwagi, bo jako znany kobieciarz co innego w głowie miał od maleńkości.

Występ awatara Terleckiego ośmielił jednak internetowe buractwo, które rzuciło się do dokładania Gowinowi Starszemu za progeniturę, że durna, że poglądy ma kosmiczne, że tatuaż, że fryzura. Gdy piszą to buraki anonimowe, to OK, tym nie starcza odwagi nawet na podpisanie się pod swą, jakże wyrafinowaną, opinią, to rozumiem. Ale są też ci z imieniem i nazwiskiem, normalni, wydawałoby się, ludzie, i im też się ulewa. A co w tym, szanowna tłuszczo, nadzwyczajnego, że syn inaczej niż ojciec na świat spogląda, innych wyborów dokonuje? Spytajcie Terleckiego, czy z ojcem się zgadzał. A wasze własne dzieci, co, wszystkie ładne po tatusiu i mądre po mamusi albo i odwrotnie? Mojej własnej osoby dzieci prędzej rumuńskiego się nauczą, niż ze mną w czymkolwiek zgodzą. I za to je kocham.

Naprawdę ani mnie Gowin Starszy brat, ani swat, ale pozwolę sobie sparafrazować Michnika. Odpier... się od Ziemowita, dobrze?