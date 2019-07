Konkurs na prezesa LOT-u

Rada Nadzorcza LOTu na posiedzeniu 11 lipca zdecydowała się na rozpisanie konkursu na to stanowisko. Kandydatury mają być przyjmowane do 24 lipca, a rozmowy z chętnymi do szefowania największemu polskiemu przewoźnikowi rozpoczną się 29 lipca.

