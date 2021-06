Producenci i przewoźnicy apelują o otwarcie nieba

Prezes Airbusa, Guillaume Faury w wywiadzie dla szwajcarskiego tygodnika „NZZ am Sonntag" powiedział, że spodziewa się powrotu podróży służbowych samolotami do poziomu sprzed pandemii, a linie lotnicze oferują już niemal tyle samo miejsc w klasie biznes co wcześniej. Pandemia wymusiła na firmach organizowanie wideokonferencji zamiast bezpośrednich spotkań, ale zdaniem Faury, sposób myślenia w korporacjach zmienił się.

