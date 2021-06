Lotnictwo wraca do normy. Linie lotnicze znów szukają pracowników

Niektórzy eksperci są jednak zaskoczeni tym, że linie lotnicze już teraz zaczynają zatrudniać. Ruch lotniczy nie wrócił bowiem jeszcze do poziomu sprzed pandemii, przede wszystkim w lukratywnych segmentach podróży służbowych i podróży międzynarodowych. Do normy wraca za to ruch turystyczny i rezerwacje zbliżają się już liczbą do prepandemicznego poziomu.