Wielkie czekanie na MAXy

Boeingi 737 MAX znajdują się we flocie 28 przewoźników. Wszyscy szefowie tych linii przyjechali na doroczną konferencję Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych (IATA) do Seulu. I nie ukrywają, że chcieliby jak najszybszego powrotu tych maszyn do latania.

Żaden z nich jednak nie jest w stanie samodzielnie przywrócić Maxów do latania z pasażerami. — Bardzo nam brakuje uziemionych MAXów, ale to od regulatora – Urzędu Lotnictwa Cywilnego— zależy kiedy ostatecznie będą mogły wrócić — mówi Rafał Milczarski, prezes LOTu. Na razie wiadomo, że 5 lotowskich maszyn wykona rejs techniczny, czyli bez pasażerów, według nieoficjalnych informacji zwolnią miejsce na płycie Lotniska Chopina i polecą na lotnisko w Lublinie.

Ze swojej strony szefowie przewoźników chcą tylko, aby regulatorzy ruchu lotniczego skoordynowali wydanie swoich decyzji przywracających te maszyny. Najbardziej elokwentny w tej sprawie jest w Seulu Ed Bastian, prezes amerykańskiej linii Delta. — To bardzo ważne, żeby regulatorzy na całym świecie mieli jednolitą opinię co do poziomu bezpieczeństwa transportowego, jakie gwarantuje MAX. Najważniejsze jest w tym procesie, abyśmy zdołali tutaj oddzielić sprawy bezpieczeństwa od polityki — mówił Ed Bastian. Chodzi mu oczywiście o zagrożenie, o czym tutaj w Seulu mówi się naprawdę często, aby Chińczycy nie zechcieli utrudniać przyznania nowego certyfikatu dla MAXów w ramach retorsji za cła nałożone przed administrację amerykańską.

O tym, że najlepsze byłoby jednolite przyznanie nowego certyfikatu Maxom apelują także przewoźnicy azjatyccy. We wspólnym oświadczeniu Stowarzyszenie Linii Lotniczych Azji i Pacyfiku, do którego należą również Singapore Airlines i Malaysia Airlines, które mają MAXy w swojej flocie, przekonywały, że jeśli każdy regulator będzie chciał certyfikować MAXa indywidualnie, cały proces niepotrzebnie się wydłuży. Bo jest oczywiste, że jeśli ponowna certyfikacja byłaby fragmentaryczna, to i tak zasięg MAXów, które szybko stały się ulubionymi maszynami linii lotniczych ze względu na komfort i parametry technologiczne, to ich zasięg stałby się bardzo ograniczony. Dotyczy to nie tylko Chin, ale i Europy, które są kluczowymi regionami dla podróży dalekiego zasięgu.

Tyle, że przewoźnicy sami przyznają, chociaż nieoficjalnie, że nawet jeśli Maxy zostaną ponownie certyfikowane, to i tak będą jeszcze musieli przekonać pasażerów, że maszyny są bezpieczne. Ale to powinno być proste, bo żaden przewoźnik nie zdecyduje się zaryzykować bezpieczeństwa swoich załóg i majątku, jakim są samoloty jeśli nie będzie miał stuprocentowej pewności, że maszyna jest w 100 procentach bezpieczna. Trzeba jednak przyznać, że z powodu specjalnych układów między Boeingiem a Federalną Agencją Lotnictwa (FAA) zaufanie do regulatorów zostało mocno nadwerężone. A z kolei dwie katastrofy w Indonezji i w Etiopii, oraz wypadek Suchoja Aerofłotu na lotnisku Szeremietiewo mocno osłabiły zaufanie do podróży lotniczych.

Dyrektor generalny IATA, Alexandre de Juniac przekonuje nieustannie w Seulu, że lotnictwo, mimo wszystko, pozostaje najbardziej bezpiecznym środkiem transportu. —W 2018 roku mieliśmy tylko jeden tragiczny wypadek na 5,4 mln lotów, a w ciągu ostatniej dekady poziom bezpieczeństwa wzrósł o 59 proc — mówi de Juniac. —Ale co z tego, liczby mogą być super, ale nie mogą być komfortowe dla ludzi, którzy stracili swoich bliskich w lotniczych tragedia . I dwie ostatnie tragedie z Udziałem Boeingów 737 MAX mocno nadwerężyły naszą reputację. Jest wiele poważnych pytań, na które musimy jeszcze dostać odpowiedź . Jak to mogło się stać, że tak nowy model maszyny miał dwie katastrofy w tak krótkim odstępie czasu. Dochodzenie ostatecznie wyjaśni co było ich przyczyną, a rozwiązanie problemów zostanie ostatecznie wyjaśnione . Z tym, że konsekwencje obydwóch tych wypadków znacznie wykraczają poza zwykłą technikę – przyznał jednocześnie.

Przedstawiciele IATA jeszcze w maju spotkali się z operatorami MAXów. Teraz przygotowywane jest kolejne, w którym wezmą udział nie tylko przedstawiciele IATA i przewoźnicy, ale także regulatorzy ruchu, oraz producent, czyli Boeing.

Danuta Walewska z Seulu