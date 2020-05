Jakby nie było kryzysu. Condor wystartuje w Europie

Jednocześnie linia zapewnia, że zrobi wszystko, by jej pasażerowie tak na lotniskach, jak i na pokładzie samolotów byli bezpieczni. Podczas całej podróży przynajmniej do 31 sierpnia wszyscy będą musieli nosić maseczki zakrywające usta i nos. Ralf Teckentrup zapewnia, że czystość powietrza wewnątrz kabin samolotów Condora będzie taka sama jak w szpitalnych salach operacyjnych. Pasażerowie będą wchodzić do maszyn małymi grupami, a lotniskowe autobusy dowożące pasażerów będą kursowały częściej. Wtedy, kiedy jest to możliwe pasażerowie również będą proszeni o odprawy biletowe online.

Czytaj także: PGL nie kupi Condora