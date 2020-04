Pogrom w British Airways i w SAS

Informacje o zwalnianiu pracowników w liniach lotniczych nie są dzisiaj niczym nadzwyczajnym. Ale rozmiar tych cięć w British Airways i SAS zaskoczył rynek.

BA właśnie poinformowały o planach zwolnienia prawie 30 proc. z załogi liczącej 42 tys. SAS – 5 tysięcy, czyli 45 proc. Dla zespołu tego przewoźnika może to być wielka ulga, bo wcześniej zarząd zakładał, że może to być nawet 10 tysięcy, czyli linia praktycznie przestałaby istnieć. Prezes SAS Rickard Gustaffson uważa, że normalny rynek pojawi się dopiero „za kilka lat". Według pierwszych wyliczeń pracę ma stracić 1,9 tys. zatrudnionych w Szwecji, 1,3 tys. Norwegów i 1,7 Duńczyków. Poniżej dalsza część artykułu

Grupa Lufthansy już informowała o odstawieniu 100 samolotów i likwidacji 10 tys. etatów, a pozostali będą pracowali w niepełnym wymiarze godzin. Węgierski niskokosztowy Wizz Air jest gotowy wystartować, jak tylko zostaną zniesione restrykcje, ale też pozbył się co piątego pracownika pokładu.

Wiadomo także, że w Polsce ucierpi cała branża lotnicza, a pracę straci prawie 60 tysięcy osób. Jak na razie jednak tylko LOT informuje o planach zatrzymania wszystkich pracowników, ale w czasie postojowego, które może potrwać wiele miesięcy proponuje im obniżone pensje. Warunki oferowane przez zarząd są jednak nie do zaakceptowania przez pracowników i negocjacje mają trwać.

Alex Cruz, prezes British Airways w liście, jaki wystosował do pracowników we środę, 28 kwietnia nie ukrywa, że sytuacja na rynku nieustannie się pogarsza. Rzeczywiście o ile Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych (IATA) na początku kwietnia informowała o prognozowanych utraconych przychodach branży w wysokości 113 mld dolarów, to w tej chwili jest to już 314 mld. I kolejne linie informują o przedłużeniu uziemienia floty, bo i tak nikt nie będzie chciał teraz latać.

— Dlatego musimy działać już teraz, bo prognozy dla lotnictwa nieustannie się pogarszają — mówi Alex Cruz. Jego zdaniem pierwsze znaki ożywienia pojawią się dopiero w 2022 roku. „A skoro nie mamy dostępu do rządowych pieniędzy i nie możemy oczekiwać, że do pensji naszych pracowników będą dopłaty z pieniędzy podatników, zaś środki, jakie możemy pożyczyć, to wyłącznie kredyty krótkoterminowe, to nie ma możliwości, abyśmy byli w stanie uporać się z wyzwaniami, jakie pojawiły się przed nami" — czytamy w liście Cruza do pracowników.

O zwolnieniach zarząd BA będzie teraz rozmawiał ze wszystkimi związkami zawodowymi, — Balpa, Unite i GMB i oczekuje się, że rozmowy te potrwają nie krócej, niż 45 dni. Skala planowanych cięć w British Airways zaskoczyła Brytyjczyków, a związkowcy jeszcze liczą, że rząd się ocknie i przypomni sobie, że jeszcze w marcu minister finansów, Rishi Sunak mówił o możliwościach wsparcia lotnictwa pieniędzmi publicznymi. Wtedy stawiany był jednak warunek udzielenia takiego wsparcia: wcześniej musiały zostać wyczerpane wszystkie możliwości znalezienia środków na rynku.

Cała International Airlines Group (British Airways, Iberia, Aer Lingus, Vueling) ze swojej strony już wprowadziła oszczędności: w tym roku akcjonariusze nie dostaną dywidendy za 2019, co oznacza zachowania w firmie 337 mln funtów. Należąca do tej grupy Iberia zwróciła się już do rządu hiszpańskiego o wsparcie publiczne w wysokości 1 mld euro.