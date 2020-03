#LOTdoDomu potrwa jeszcze do 5 kwietnia Z "LOTdoDomu” może skorzystać każdy polski obywatel AFP

Tylko do 5 kwietnia LOT będzie wykonywał rejsy repatriacyjne. A do 11 kwietnia pozostaną zamknięte polskie granice, więc rejsy komercyjne polskiego przewoźnika pozostają uziemione przynajmniej do tego terminu.