Mała linia lotnicza też może być bezpieczna

Jak poważnym problemem dla afrykańskich linii lotniczych jest katastrofa samolotu Ethiopian Airlines?

Ethiopian Airlines to właściwie linia globalna, jako taka posiada wszystkie niezbędne certyfikaty i nigdy nie miała poważnych problemów z bezpieczeństwem. W swej flocie ma ponad 100 samolotów i siatkę obsługującą ponad 120 kierunków. Lata na prawie wszystkie kontynenty, z wyjątkiem Australii, w tym do kilkunastu miast w Azji, czy trzynastu w Europie. Operuje między Dublinem a Los Angeles, a więc jest także certyfikowanym europejskim przewoźnikiem.

To nie jest więc typowa linia afrykańska?

Rynek afrykański jest niezwykle zdywersyfikowany. Afryka ma powierzchnię ponad trzy razy większą niż Europa. To 55 krajów, które łączy wiele różnych przewoźników. Niektóre z nich, jak Royal Air Maroc czy South African Airways, to globalnie rozpoznawalni gracze obsługujący połączenia na wszystkie lub większość kontynentów. Z drugiej strony są też takie, które znalazły się na tzw. czarnej liście Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA). Co do zasady – pasażer powinien sprawdzać, czy dana linia jest członkiem Międzynarodowego Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych (IATA) oraz czy posiada certyfikat Operational Safety Audit (IOSA). To wiedza dostępna powszechnie na stronach internetowych, w systemach rezerwacyjnych, mają ją agenci sprzedający bilety. Jeśli ktoś odczuwa dyskomfort, powinien porozmawiać z operatorem podróży.

A żeby linia w Afryce miała certyfikat, jakie musi spełnić warunki?

Certyfikatów są dziesiątki. Każda linia podlega przede wszystkim urzędowi cywilnego kraju, w którym jest zarejestrowana. Można zajrzeć na jego stronę. Oprócz tego są dodatkowe certyfikaty kontynentalne. Generalnie duża linia lotnicza zapewne jest obszernie certyfikowana. W przypadku małego lokalnego przewoźnika, gdzieś w kraju, którego nie znamy, na pewno warto poszukać o nim informacji. Ale to trochę tak jak z ostrzeżeniem KNF: kraje publikują raczej negatywne informacje, a nie pozytywne.

Są jakieś ogólne zasady, np. unikać małych operatorów?

Obok nas w Nairobi jest małe lotnisko lokalne. Znajduje się parę kilometrów od głównego. Tam znajdziemy operatorów, którzy mają dwie, trzy maszyny. Oni mają podstawowy certyfikat IATA, czyli IASA. Od lat operują bardzo bezpiecznie i bardzo dobrze. Wożą ludzi do Masai Mary, popularnego w Kenii safari, lądują na gruntowych lądowiskach i ubitej ziemi. Mają swoje reguły: nie latają w nocy, mają pilotów, których szkolą na symulatorach. Nie chcę mówić, że wszyscy są bezpieczni, ale nie chcę też straszyć – nie ma na to reguły. Ostatnie miesiące pokazały, że można mieć certyfikaty, a i tak może pojawić się problem. Poza tym certyfikowanie się i masa audytów kosztuje mnóstwo pieniędzy. Wielu przewoźników na to nie stać. Gdyby zaczęli, to nie mieliby budżetu na operacje. Media społecznościowe i tradycyjne szybko informują o potencjalnych zastrzeżeniach co do przewoźników czy maszyn. Najważniejsze, aby pasażer nabrał komfortu co do bezpieczeństwa podróży. Jeśli czuje się źle, powinien wybrać innego przewoźnika.