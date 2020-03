Niemcy podważają przejęcie Condora przez Polską Grupę Lotniczą

Czasy dla lotnictwa, są rzeczywiście wyjątkowo trudne. Sama Lufthansa, którą przejęcie Condora przez PGL mocno zaskoczyło uziemiła całą swoją flotę superjumbo A380 i ograniczyła oferowanie o połowę. Także o połowę ścięły swoją siatkę należące do Grupy LH austriackie linie Austrian Airlines. LOT również cierpi z powodu epidemii Covid-19 zawieszając połączenia i zmniejszając oferowanie na niektórych kierunkach.

Już 24 stycznia, kiedy została podpisana umowa między Condorem a Polską Grupą Lotniczą o przejęciu niemieckiego przewoźnika, sami Niemcy mówili, że „Lufthansa tak łatwo Polakom tego nie odpuści". Denerwowali się zresztą nie tylko w samej LH, ale i w Tuifly, dla których Condor jest potężną konkurencją na rynku niemieckim. Ani jedna, ani druga linia nie mogły przejąć Condora po upadku biura podróży Thomas Cook, bo zakłóciłoby to konkurencję na rynku niemieckim. Dlatego dla tych dwóch przewoźników najbardziej korzystne byłoby bankructwo Condora bądź przejęcie przez któryś z dwóch funduszy inwestycyjnych Greybull bądź Apollo, które doprowadziłyby do wyprzedaży aktywów Condora.

—Wszystko jest kwestią czasu. Wcześniej czy później pojawią się utrudnienia w doprowadzeniu do tego przejęcia – mówił w niespełna tydzień po ogłoszeniu transakcji Kurt Hofman, analityk lotniczy. I rzeczywiście wydarzenia nabrały impetu po tym, jak niemiecki urząd antymonopolowy uznał, że nie ma przeciwwskazań do takiej transakcji.

I rzeczywiście tak się stało. Jeszcze w końcu stycznia prezes Lufthansy Carsten Spohr przypominał, że LOT otrzymał pomoc od państwa w 2013 roku, a kupowanie Condora przez PGL jest niczym innym, jak pomocą finansową dla polskiego przewoźnika. Kiedy jednak 20 lutego niemiecki urząd antymonopolowy uznał, że nie widzi przeciwwskazań do przejęcia Condora przez PGL w kilka dni później (26 lutego) Lufthansa zapowiedziała wycofanie się z umowy ma mocy, której dowoziła Condorowi pasażerów z terenu Niemiec do Frankfurtu, Monachium i Dusseldorfu, a prezes Lufthansy Carsten Spohr nie ukrywał, że zamierza o ocenę tej transakcji zwrócić się do Komisji Europejskiej. Teraz „Spiegel" powołując się na nieoficjalne źródła poddaje w wątpliwość całą transakcję.