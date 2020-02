Koronawirus: Kenijski sąd wstrzymuje rejsy z Chin

Narodowy kenijski przewoźnik Kenya Airways zwiesił połączenia do Kantonu w końcu stycznia, tuż po wybuchu epidemii w Wuhan. Kenijczycy latali na tej trasie trzy razy w tygodniu. Zanim została podjęta decyzja o zawieszeniu tego połączenia, pasażerowie z Chin byli poddawani 2-tygodniowej kwarantannie. Dzisiaj przedstawiciele kenijskiego przewoźnika, którego do końca 2019 roku prezesem był Sebastian Mikosz poinformowali, że rezygnacja z tego połączenia tylko w lutym to dla nich 8 mln dolarów utraconych przychodów. Do Chin nie lata również druga linia z Afryki Wschodniej – Ethiopian Airlines oraz RwandaAir z Afryki Zachodniej.

