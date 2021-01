LOT ogranicza zimową siatkę. Gdzie nie polecimy?

Na latanie do Polski jest w tej chwili bardzo mały popyt. Do 31 stycznia br. wszystkie osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą przejść obowiązkową kwarantannę. Ponadto, że wszystkich krajów, do których połączenia wykonuje LOT tylko sześć nie wymaga od przylatujących Polaków okazania negatywnych wyników testu lub przejścia kwarantanny. W związku z trudną sytuacją w branży i bieżących prognoz, W lutym LOT również dostosowuje skalę działalności do podobnego poziomu.

W tej sytuacji LOT podjął decyzję o tymczasowym zawieszeniu połączeń do Düsseldorfu, Luksemburga, Mediolanu i Wiednia na okres pięciu tygodni (w okresie od 25 stycznia do 28 lutego br.), oraz tras krajowych do Katowic i Poznania (od 1 lutego na okres 4 tygodni). W styczniu i lutym, dalsze ograniczenia częstotliwości połączeń obejmą trasy z Warszawy do Wilna (z 11 do 7 częstotliwości tygodniowo), Zurichu (z 8 do 5 rejsów tygodniowo), Sztokholmu (z 7 do 6 rejsów tygodniowo), Paryża, Amsterdamu i Kopenhagi (z 7 do 5 rejsów tygodniowo), Genewy i Bukaresztu (z 6 do 5 rejsów w tygodniu), Sofii (z 5 do 4 rejsów w tygodniu). Rejsy do Londynu będą wykonywane 3 razy w tygodniu, w zależności od sytuacji epidemicznej.