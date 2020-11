Prezes Ryanaira jest przeciw testom na COVID-19 na lotniskach

— Takie badania mają sens jedynie wówczas, kiedy są przeprowadzane zanim jeszcze pasażerowie pojawią się na lotnisku. Robienie testów dopiero po przyjeździe to zbyt późno, nie mówiąc o tym, że zajmują one zbyt dużo czasu. No bo co zrobić w sytuacji, kiedy nagle okaże się tuż przed odlotem, że kilku pasażerów ma wynik pozytywny? — pytał Michael O’Leary podczas konferencji World Travel Market 10 listopada.

