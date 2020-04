Singapore Airlines zostaną na ziemi do końca czerwca

Wcześniej zarząd SIA uważał, że uda się przekonać pasażerów do latania już w końcu kwietnia, po 2 tygodniach jednak okazało się, że popyt na podróże praktycznie nie istnieje, więc pojawiła się data 31 maja. A kiedy okazało się, że i wtedy nie będzie chętnych do latania, termin przesunięto na koniec czerwca.

SIA przed kryzysem wywołanym pandemią Covid-19 była 15. co do wielkości linią lotniczą na świecie, latającą do 140 miast w 35 krajach. Załamanie ruchu i popytu na przesiadki w Singapurze, z czego żyła ta linia okazał się jednak tak głęboki, że musiała skorzystać z zewnętrznego dofinansowania w wysokości 15 mld dol. Było to możliwe dzięki wsparciu grupy finansowej Temasek. Singapurczycy zdecydowali się na wyemitowanie dla dotychczasowych akcjonariuszy obligacji o wartości 5,3 mld dol. oraz dodatkową emisję papierów o wartości 9,7 mld dol.

Według najnowszej prognozy Międzynarodowego Stowarzyszenia Przewoźników Powietrznych (IATA) linie lotnicze w regionie Azji i Pacyfiku stracą przychody o wartości 113 mld dol., a spadek ruchu pasażerskiego szacowany jest na 50 proc. w porównaniu z 2019.

Conrad Clifford, wiceprezes IATA na region Azji i Pacyfiku nie ma złudzeń: — Sytuacja pogarsza się z dnia na dzień. Już mamy jedno bankructwo – Virgin Australia. I będzie ich więcej, jeśli rządy natychmiast nie zaczną działać zapewniając przewoźnikom wystarczającą ilość gotówki, jaka pozwoli im przetrwać najtrudniejszy okres — komentował sytuację w regionie.