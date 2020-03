Producenci samolotów cierpią z powodu wirusa

Prezes Dave Calhoun stwierdził w komunikacie o przerwie w produkcji, że koncern współpracuje z organami ochrony zdrowia, klientami, dostawcami. „Ubolewamy z powodu trudności, jakich to przysparza im i naszym pracownikom, ale najważniejsze jest zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa wszystkim, którzy wspierają nasze produkty i usługi oraz wsparcie narodowego wysiłku walki z COVID-19” — cytuje Reuter.

Boeing poinformował o wstrzymaniu od 25 marca na 14 dni produkcji samolotów szerokokadlubowcyh B777 i B787 w regionie Puget Sound koło Seattle. Przerwa zostanie poświęcona na porządne wysprzątanie budynków i maszyn. W tym regionie pracuje ok. 70 tys. ludzi, u kilkunastu potwierdzono koronawirusa, a jedna osoba zmarła.

Brazylijski Embraer skierował wszystkich pracowników, którzy nie mogą pracować z domu na płatny urlop do 31 marca. Utrzymał tylko kilka zasadniczych operacji. Takie rozwiązanie dotyczy wszystkich zakładów grupy w Brazylii i ma chronić załogę przed koronawirusem. W najbliższych dniach dyrekcja zadecyduje, czy wprowadzi podobne ograniczenia w innych krajach. Zapowiedziała współpracę z lokalnymi władzami i związkami zawodowymi w ustaleniu dalszych najlepszych kroków ochrony pracowników i jednoczenie działalności, aby zminimalizować ujemne skutki dla każdego zainteresowanego.

Kanadyjski Bombardier ogłosił zawieszenie do 13 kwietnia produkcji samolotów dyspozycyjnych w prowincjach Quebec i Ontario, w związku z ograniczeniami ogłoszonymi przez miejscowe władze. Zakłady w Ontario wykonują końcowy montaż modeli Global 5500, 6500 i 7500. W okólniku dla załogi firma poinformowała o zaprzestaniu mniej istotnych operacji w obu prowincjach. W poniedziałek 23 marca cześć pracowników fabryki w Toronto odesłano do domów po stwierdzeniu u jednego obecności koronawirusa. Zachorował w ubiegłym tygodniu i nie przychodził do pracy, od 16 marca jest w domu na kwarantannie.

Kanadyjska firma szkoleniowa CAE z Montrealu zwolniła 465 pracowników produkcyjnych, obniżyła zarobki członkom kierownictwa i nakłady inwestycyjne. Niemiecki producent silników MTU Aero Engines zapowiedział wstrzymanie na 3 tygodnie produkcji w niektórych zakładach w Europie.