Hongkong zamyka lotnisko przez protesty. Wielkie utrudnienia

Władze lotniska były zmuszone odwołać wszystkie loty zaplanowane na poniedziałek 12 sierpnia. Przyczyną są protesty - demonstranci już od czterech dni zajmują budynek głównego terminalu.

Jak donosi Bloomberg, cała odprawa biletowo-bagażowa została rano wstrzymana. Jedyne loty, które się odbędą, to te, w których pasażerowie zdążyli już przejść przez odprawę. Lotnisko przyjmie też samoloty, które są już w drodze do Hongkongu.

Na miejsce przybyła policja, która nakazała protestującym opuszczenie lotniska. Użyto wobec nich w ramach ostrzeżenia gazu łzawiącego.

Czytaj także: Protestujący w Hongkongu wykorzystują przeciw policji lasery

VIDEO: Watch as thousands of protesters hold a sit-in protest at Hong Kong airport, one day after police fired volleys of tear gas at thousands of pro-democracy protesters pic.twitter.com/i42MUhSEFh