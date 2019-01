Ryanair zdobył brytyjską licencję. Brexit już mu nie groźny

Tani irlandzki przewoźnik otrzymał od brytyjskiego urzędu lotnictwa licencję na działalność na terenie Zjednoczonego Królestwa i obsługiwania tras poza Unią, nawet jeśli nie będzie umowy o brexicie.

Ryanair ogłosił w listopadzie, że jest przygotowany na taką ewentualność i nie przewiduje wpływu twardego brexitu na swą działalność. Prezes Michael O'Leary uprzedzał wcześniej, że bezładne wyjście W. Brytanii z Unii może uziemić loty na kilka tygodni po 29 marca.

Sprawa porozumienia o rozstaniu wynegocjowana z Brukselą przez rząd premier Theresy May nie została dotąd rozwiązana. Po długiej burzliwej debacie przed świętami Izba Gmin ma głosować 21 stycznia, czy akceptuje plan pani premier, czy odrzuca go, co wywoła ogromną niepewność co do dalszych posunięć kraju. Kolejny minister ds. brexitu, Stephen Barclay uprzedził teraz, że bardziej prawdopodobne jest rozstanie z Unią bez umowy, jeśli parlament odrzuci ją.

Mniejszy rywal Ryanaira, easyJet stwierdził również, że jest przygotowany do scenariusza twardego brexitu i obecna niepewność nie ma wpływu na sprzedaż jego biletów.