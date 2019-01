Ćwierczakiewiczowa, popularniejsza od Prusa i Sienkiewicza

Królowa polskiej kuchni była też świetną bizneswoman – przekonuje biografia Lucyny Ćwierczakiewiczowej.

Jej bestseller „365 obiadów za 5 złotych" stoi na półce w każdym domu, tuż obok modlitewnika, ale jest bardziej zaczytany – zauważa Marta Sztokfisz, autorka biografii. A że nie teoretyzowała, ale praktyką uwierzytelniała swoje przepisy, mawiano, że goście zlatują się do niej jak stado wygłodniałego ptactwa.

Urodzona w 1826 r. w Warszawie na Długiej w niebiednym kalwińskiej rodzinie Bachmanów, w którym każdy miał swoje obowiązki, edukację odebrała domową i choć chciała się uczyć – dziewczęta nie były jeszcze wówczas w Królestwie Polskim przyjmowane na wyższe uczelnie. A Ćwierczakiewiczowa, niepokorna od urodzenia, przez całe życie zabiegała o równouprawnienie: „z entuzjazmem reklamuje osiągnięcia wielu kobiet, pilnie śledząc ich działalność".

Eliza Orzeszkowa nazywała ją herod-babą, ale i wielką patriotką. Zofia Kossak-Szczucka pisała o wydarzeniu z 1862 roku, mającym miejsce w kościele, gdy arcybiskup Zygmunt Szczęsny Feliński nakłaniał wiernych, by nie śpiewali w kościołach patriotycznych pieśni. Do ołtarza podeszła wówczas Ćwierczakiewiczowa, grzmiąc: „Powolny sługo carski, arcybiskupie Feliński, w imieniu dobrych Polaków, co wyszli z katedry, w imieniu całego narodu polskiego przeklinam ciebie, przeklinam do trzeciego pokolenia!".

Systematycznie działała na rzecz potrzebujących i prześladowanych. W jej kuchni nie wolno było niczego marnować ani wyrzucać. Podawała frykasy i zwykłe tanie potrawy, ale zawsze dbała o elegancję stołu. W jej jadłospisie królowały zupy, a pośród nich rosół rumiany, „o którym dzisiaj już mało kto słyszał".

Pisała felietony kulinarne i gospodarskie. Kiedy w 1860 roku ukazało się „365 obiadów" – półtoratysięczny nakład zniknął błyskawicznie. Do 1901 roku jej nakłady przewyższyły Prusa i Sienkiewicza. Prus zanotował: „O czym u nas nie marzył Mickiewicz/to zdobyła pani Ćwierczakiewicz".

Na swoich książkach Ćwierczakiewiczowa zarobiła 84 tysiące rubli – ówczesną równowartość czterech niezłych majątków ziemskich. Ale nie straciła nigdy dystansu do siebie. W tej pulchnej niewysokiej szatynce buzowała bezustannie energia, bezceremonialność, poczucie humoru i to, co przysparzało jej wielu adwersarzy – szczerość do bólu. „Lubiłam zawsze ładnych chłopców" – wyznawała, mając lat 60, co miało wówczas posmak skandalu. Dopiero drugi mąż poślubiony, inżynier Stanisław Ćwierczakiewicz, okazał się tym jedynym.

Autorka biografii sprawnie i barwnie rekonstruuje życie nietuzinkowej postaci Warszawy drugiej połowy XIX wieku, posiłkując się przede wszystkim jej bogatą spuścizną. Ukazując ją na tle epoki, pokazuje także życie, stosunki społeczne i obyczaje Polaków tamtego czasu.

Bogato też cytuje wciąż przydatne przepisy, przypominając, że „365 obiadów" po II wojnie ukazało się dopiero w 1985 roku i że współczesny nam „Lukullus, jedna z najlepszych polskich firm cukierniczych, reklamuje swoje strudle, podkreślając, że są wykonane według przepisu Lucyny Ćwierczakiewiczowej z 1858 roku".