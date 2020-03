Nagroda imienia Astrid Lindgren doby pandemii

”Z doskonałym wyczuciem materiału, mimiki i gestykulacji reżyseruje Baek Heena filmowe narracje książek dla dzieci o samotności, spotkaniach i wspólnocie dzieci. W jej sugestywnie skonstruowanych światach jak w miniaturze przeplatają się bułeczki z chmurek , księżyce z sorbetów , zwierzęta, wróżki w kąpieli oraz ludzie. Drzwi do cudownego świata są zawsze otwarte” – brzmi uzasadnienie nagrody odczytane przez przewodniczącą jury Boel Westin. Tym razem laureatkę nagrody, która otrzyma 5 tys. koron, ogłoszono przez videołącze ze sztokholmskiego mieszkania na ulicy Dalagatan, w którym autorka „Dzieci z Bullerby” stworzyła wiele swoich książek. Również z powodu koronawirusa jury obradowało on line. Po uzgodnieniu stanowiska połączyło się ze zdobywczynią wyróżnienia ufundowanego przez szwedzki rząd w 2002 r.

Baek Heena była na tyle zaskoczona werdyktem, że poprosiła jury o przesłanie radosnej wiadomości mailem. Laureatka jest jedną z najbardziej uznanych ilustratorów książek dla dzieci w Korei Południowej. Urodziła się w Seulu w 1971 r. Studiowała w Ewha Womans University w Seulu oraz w prywatnej - założonej i ufundowanej przez Walta Disneya uczelni, California Institute of the Arts (potocznie CalArts) w USA. Początkowo pracowała w reklamiei przy produkcji filmów animowanych.



Jest zdobywczynią wielu wyróżnień krajowych i międzynardowych. Przełom w karierze Beak Heena stanowiła pozycja ”Cloud Bread” , której bohaterami są kotki, sprzedawane na azjatyckim rynku w postaci zabawek. Powstał o nich również telewizyjny serial.

Do innych, znanych tytułów autorstwa Beak Heeny należą “Moon sherbet”, “Magic candies” “The strange visitor” oraz “Bath fairty”.

Do tej pory ogłaszanie laurata nagrody ALMA odbywało się jednocześnie z prezentacją na Międzynarodowych Targach Książki dla Dzieci w Bolognii, które w tym roku zostały odwołane.

Łącznie nominowano 240 kandydatów z 67 krajów. Z Polski do nagrody imienia Astrid Lindgren pretendowała: kampania społeczna „Całą Polska czyta dzieciom”, ilustratorzy: Iwona Chmielewska, Paweł Pawlak i Józef Wilkoń oraz pisarze: Małgorzata Karolina Piekarska i Marcin Szczygielski.

Ceremonia przyznania nagrody miała się odbyć, jak co roku, w sztokholmskiej Filharmonii 1 czerwca, ale została przełożona na później.