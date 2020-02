Stephen King znika z Facebooka. Chodzi politykę prywatności

„Odchodzę z Facebooka. Czuję się niekomfortowo z napływem fałszywych informacji, na które pozwala polityka serwisu. Nie mam też pewności, czy zapewnia on dostateczną ochronę prywatności swoich użytkowników. Śledźcie mnie na Twitterze, jeśli macie na to ochotę” - napisał na Twitterze Stephen King. Jego wpis polubiło już ponad 252 tys. użytkowników.

I'm quitting Facebook. Not comfortable with the flood of false information that's allowed in its political advertising, nor am I confident in its ability to protect its users' privacy. Follow me (and Molly, aka The Thing of Evil) on Twitter, if you like.