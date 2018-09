Serwis internetowy Niesolidny Pacjent odpiera zarzuty UOKiK ws. czarnej listy pacjentów

Mimo obiekcji Urzędu Ochrony Danych Osobowych, serwis dla lekarzy Niesolidny Pacjent nie zniknie z sieci. Jego twórca się broni.

O serwisie dla medyków, w którym po zalogowaniu się mogą sprawdzić, czy numer pacjenta nie figuruje na „czarnej liście", pisaliśmy w połowie sierpnia. Po miesiącu funkcjonowania uwagi do serwisu zgłosił prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w obawie, że może on ograniczać pacjentom dostęp do leczenia. Przypomniał, że numer telefonu to dane osobowe, a kontekst przetwarzania takich informacji przez serwis może prowadzić do ograniczenia choremu prawa dostępu do świadczeń medycznych.

Twórca serwisu, stomatolog Marcin Krufczyk odpiera te zarzuty, tłumacząc, że serwis nie przetwarza danych osobowych pacjentów, ponieważ sam ich nie pozyskuje, nie przetwarza i nie weryfikuje. Udostępnia jedynie system teleinformatyczny w postaci serwisu internetowego, który umożliwia zarejestrowanym użytkownikom wymianę informacji. Broni się, że możliwe będzie publikowanie przez użytkowników jedynie numerów telefonu wraz z fakultatywnym komentarzem, ale bez podawania danych umożliwiających identyfikację konkretnej osoby. I zapowiada, że serwis nie zniknie z sieci. ©?