Nie szczepią lekarzy, bo zabraknie szczepionek dla seniorów

– Codziennie napływają do nas skargi od lekarzy, którzy nie mogą doczekać się szczepienia – mówi Łukasz Jankowski, prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie. – W poniedziałek zgłosił się lekarz, który na szczepienie zapisał się już w grudniu i do dziś nie doczekał się zaproszenia na szczepienie pierwszą dawką, i drugi, który dopiero chciał się zapisać, ale w każdym z punktów szczepień usłyszał, że do końca marca nie ma miejsc – mówi dr Jankowski.

Poniżej dalsza część artykułu