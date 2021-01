Ministerstwo Zdrowia: Lekarzy przy szczepieniu przeciwko COVID-19 nie obowiązuje grupa "0"

Medycy mogą zaszczepić się w dowolnym terminie - wyjaśnił resort zdrowia w odpowiedzi na apel Naczelnej Rady Lekarskiej.

- Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że personel medyczny uprawniony do szczepień przeciwko Covid19 w ramach grupy „0" może w dowolnym terminie skorzystać z możliwości zaszczepienie się w każdym punkcie szczepień na terenie kraju - czytamy na stronie NIL. Poniżej dalsza część artykułu

Oznacza to, że osoby, które dotychczas nie skorzystały z możliwości zaszczepienia się mogą to zrobić. Chodzi m.in. o pracownice służby zdrowia, które są w ciąży albo karmią piersią. Resort wskazał, że wystarczy by medyk zapisał się na szczepienie w wybranym przez siebie punkcie i zarezerwował wolny termin.

Zgodnie z Narodowym Programem Szczepień medycy znaleźli się w tzw. "grupie 0". To m.in. do nich trafiły pierwsze dawki szczepionki w kraju jako do osób najbardziej narażonych na zakażenie COVID-19.

Przypomnijmy, że Naczelna Izba Lekarska zaapelowała do resortu zdrowia ws. lekarzy, którzy mają przeciwskazania, ale po ich ustaniu chcieliby się zaszczepić. Zdaniem prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej pracownicy sektora ochrony zdrowia powinni mieć możliwość zaszczepienia się bez ograniczeń w postaci etapów programu.