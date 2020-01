OZZL wesprze lekarzy, którzy pozwą pracodawcę

O sprawie napisał branżowy portal „Rynek Zdrowia". We wrześniu OZZL skierował listy do pracodawców, którzy, wbrew par. 1 ust. 5 pkt. 2 umów rezydenckich, zawieranych między opłacającym szkolenie specjalizacyjne Ministerstwem Zdrowia a danym szpitalem, zabierają lekarzom za zejście po dyżurze, czyli okres odpoczynku po przebytym dyżurze. Chodzi o czas po 24-godzinach pracy (7 godz. 35 min. przewidzianych w umowie o pracę i 16 godz. 25 min. dyżuru), kiedy lekarz wychodzi ze szpitala. O każdym przypadku naruszenia umowy OZZL informował także resort zdrowia.

Choć umowa zakazuje zabierania rezydentowi z pensji wynagrodzenia za kolejny dzień, wiele szpitali wciąż to robi. – W umowie między szpitalem a Ministerstwem Zdrowia zapisane jest, że nie karze się finansowo za pełnienie dyżurów przewidzianych programem specjalizacji. Szpitale jednak to robią, bo wiedza, ze są bezkarne - resort nie egzekwuje od nich przestrzegania prawa, a szeregowi pracownicy przeważnie boja się wejść na drogę sądowa – tłumaczy Damian Patecki z Porozumienia Rezydentów OZZL.

„Odnosząc się do ryzyka wypłacenia lekarzom i lekarzom dentystom pomniejszonych wynagrodzeń za pełnienie dyżurów medycznych w wysokości nieodpowiadającej regułom przewidzianym w kodeksie pracy należy zauważyć, że takie ewentualne naruszenie praw pracowniczych może i powinno być zgłaszane do sądu pracy i każdorazowo do ministra zdrowia" – zapewnił minister w piśmie do prezesa NRL prof. Andrzeja Matyi.