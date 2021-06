Tęczowy biskup znów górą w sądzie

– Oficjalnie nie jestem już oskarżony, a jedynie podejrzany – mówi ks. Szymon Niemiec, działacz LGBT i wieloletni współorganizator parad równości. W ten sposób komentuje kolejną decyzję sądu odnośnie do wydarzeń z czerwca 2019 roku.

Wszyscy trzej celebransi jesienią 2019 roku dostali zarzuty obrazy uczuć religijnych, a rok później trafił do sądu akt oskarżenia. Jak już pisaliśmy w „Rzeczpospolitej", 22 marca Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia wydał postanowienie na korzyść Niemca. Zwrócił akt oskarżenia prokuraturze, bo jego zdaniem na podstawie zgromadzonych materiałów „nie sposób przyjąć, iż oskarżeni parodiowali liturgię mszy św. Kościoła rzymskokatolickiego".

Chodzi o to, że Szymon Niemiec, choć szerzej znany jest z działań na rzecz LGBT oraz swojej autobiografii „Tęczowy koliber na tyłku", rzeczywiście jest wyświęconym duchownym. Od 2003 roku działał we wspólnocie z obszaru niezależnego katolicyzmu, czyli wyznania, którego początki sięgają lat 40. ubiegłego wieku, gdy od Kościoła rzymskokatolickiego odłączył się brazylijski biskup Carlos Durate Costa.

W 2006 roku został diakonem polskiej wspólnoty, w 2009 roku wyświęcono go na księdza, a w 2012 roku – na biskupa. Podkreśla, że za każdym razem święcenia otrzymywał z rąk biskupów posiadających ważną sukcesję apostolską. Np. na biskupa konsekrował go w Portsmouth w Wielkiej Brytanii arcybiskup metropolita Zjednoczonego Ekumenicznego Kościoła Katolickiego Terry Flynn.

– Nabożeństwo podczas parady odbyło się, tak jak poprzednie, w liturgii ekumenicznej – mówi nam ks. Niemiec. Dodaje, że tak jak co roku zaprosił innych duchownych do udziału w celebrze i to dlatego wyznawca Latającego Potwora Spaghetti stanął obok ołtarza.