Charge d’affaires USA: Osoby LGBTQI+ to ludzie, nie ideologia

"Rzeczpospolita": Zaledwie 36 proc. Polaków opowiada się za legalizacją homoseksualnych związków partnerskich, 16 proc. aprobuje adopcję dzieci przez osoby homoseksualne. Czy uważa pan, że obecne prawo w Polsce jest dyskryminujące dla społeczności LGBT? A jeśli tak, to jak wytłumaczyć Polakom, że należy je zmienić?

Bix Aliu: Żeby było jasne: nie namawiamy do zmiany polskiego prawa; to rolą polskiego społeczeństwa jest popieranie lub przeciwstawianie się polityce rządu. Chodzi nam o ochronę osób LGBTQI+ przed przemocą i wykorzystywaniem, dyskryminacją i stygmatyzacją. Bo nikt i nigdzie nie powinien być temu poddawany.

Z okazji „Miesiąca Dumy” Ambasada Stanów Zjednoczonych wywiesiła tęczową flagę, Chargé d'Affaires ambasady Stanów Zjednoczonych jest jednym z sygnatariuszy listu otwartego przeciwko dyskryminacji społeczności LGBT. Czy mógłby pan opisać, na czym polega ta dyskryminacja?

Czy czytał pan kiedyś komentarze pod naszymi wpisami na Twitterze i Facebooku? Jeśli nie, to powinien pan to uczynić. Mam wielu polskich przyjaciół i nikt nie mówi mi prosto w oczy takich rzeczy, jakie można znaleźć na naszych profilach w mediach społecznościowych, skierowanych do nas i do Polaków ze społeczności LGBTQI+. Mówiąc szczerze, jestem zaskoczony, jak nienawistne są niektóre z tych komentarzy i jakich dziecinnych i niezwiązanych z tematem argumentów używają niektórzy ludzie. To, że nie odpowiadamy, nie znaczy, że nie czytamy owych komentarzy. A my jesteśmy zwolennikami wolności słowa. Więc nawet jeśli komentarze są niedorzeczne, to i tak pozwalamy na ich publikację, chyba że naruszają ustalone przez nas zasady.

Nie tylko w Polsce można zobaczyć tego rodzaju oburzające komentarze, ale my jesteśmy tu i teraz nad Wisłą. Więc właśnie w Polsce się tą kwestią zajmujemy.

Kiedy dorastałam, uczono mnie, że muszę brać odpowiedzialność za to, co mówię. Więc czasami, kiedy widzę tego typu rzeczy, które ludzie piszą w mediach społecznościowych, mam ochotę odpowiedzieć "dlaczego nie przyjdziesz i nie powiesz mi tego prosto w oczy?". Zamiast po prostu rzucać obelgami, przyjdź i podejmij dyskusję.

Kilka miesięcy temu doszło do incydentu w Gdańsku. Grupa gejów została zaatakowana podczas ćwiczeń. Nikt nie zasługuje na to, by być atakowanym - na pewno nie z powodu tego, kim jest. Pocieszające jest to, że po tym incydencie rozmawiałem z panią prezydent Gdańska, która powiedziała mi o wszystkim, co robi się w Gdańsku, aby promować tolerancję i że policja prowadzi dochodzenie w celu zidentyfikowania sprawców. Tak właśnie powinno być za każdym razem, gdy ktoś pada ofiarą napaści.

W czasach komunizmu odpowiadając na płynącą z Ameryki krytykę autorytarnego reżimu władze mówiły: “a u was biją murzynów". Nie można nie zauważyć masowych demonstracji przeciwko rasizmowi w USA po zabójstwie George'a Floyda. Jaki jest moralny mandat USA do krytykowania Polski za to, że nie traktuje ludzi sprawiedliwie i równo?

Prezydent Biden przyznał, że nigdy w pełni nie wypełniliśmy naszych zasad założycielskich stanowiących o tym, że wszyscy ludzie są stworzeni równymi i mają prawo do równego traktowania, i że już dawno minął czas, aby stawić czoła głębokim nierównościom rasowym i systemowemu rasizmowi, który nadal występuje w Stanach Zjednoczonych.

Nigdy nie twierdziliśmy, że jesteśmy idealni. Przyznajemy się do naszych niedociągnięć i nieustannie staramy się żyć zgodnie z naszymi ideałami. Nieustannie dążymy do tego, by "tworzyć doskonalszą Unię". Po morderstwie George’a Floyd’a jesteśmy świadkami pokojowych protestów amerykańskich obywateli, którzy swobodnie krytykują przywódców politycznych bez obawy przed odwetem.

Jak powiedział prezydent Biden, przewodzimy nie poprzez przykład naszej siły, ale siłę naszego przykładu. Oprócz dążenia do sprawiedliwości rasowej, prowadzimy również globalną politykę mającą na celu położenie kresu przemocy i dyskryminacji ze względu na orientację seksualną, tożsamość lub ekspresję płciową, czy też cechy płciowe.

W żadnym wypadku nie staramy się wskazywać palcem na Polskę. Upominamy się o prawa człowieka i jego godność, nie chcemy nikogo zawstydzać. To jest właśnie ten rodzaj rozmów, który mogą i powinni prowadzić ze sobą przyjaciele, jakimi są przedstawiciele Polski i Stanów Zjednoczonych.