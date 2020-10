Papież Franciszek nie chce odtrącać gejów

Szacunek z pewnością. Ale czy również związki partnerskie? Papież pobudza debatę o prawach osób homoseksualnych.

Katolicki świat od środowego wieczoru żyje w napięciu. To wtedy na festiwalu filmowym w Rzymie został po raz pierwszy pokazany film dokumentalny amerykańskiego reżysera o rosyjsko-żydowskich korzeniach Evgenya Afineevsky’ego „Francesco”, w którym padają z ust Ojca Świętego przełomowe, zdawałoby się, słowa o parach jednopłciowych: „Musimy ustanowić prawo o związkach partnerskich. W ten sposób będą ustawowo chronieni”. I dalej: „Osoby homoseksualne mają prawo być częścią rodziny. Są dziećmi Boga i mają do rodziny prawo. Nikt nie powinien być odrzucony albo czuć się upodlony z tego powodu”. Dla wielu to rewolucja. Poniżej dalsza część artykułu

– Oto mamy fundamentalny krok do przodu w relacjach Kościoła z osobami LGBTQ – uznał nie bez satysfakcji amerykański jezuita James Martin.

– Uwagi Ojca Świętego w żadnym razie nie mają wpływu na doktrynę Kościoła – powiedział jednak Antonio Spadaro, również jezuita i bliski powiernik papieża.

Nie zabrakło też słów oburzenia. – Oświadczenie papieża w sposób oczywisty jest sprzeczne z wieloletnim nauczaniem Kościoła o związkach jednopłciowych – powiedział „New York Times” katolicki biskup Providence w Rhode Island Thomas Tobin.

Czerwona linia Stefan Lunte, sekretarz generalny Stowarzyszenia Sprawiedliwość i Pokój, które koordynuje prace episkopatów krajów Unii w Brukseli, mówi „Rzeczpospolitej”: – Mogę wypowiedzieć się we własnym imieniu, bo w kwestiach teologicznych nie mam oficjalnych kompetencji. Ważne, że papież nie przekroczył czerwonej linii, jaką byłoby uznanie prawa dla par jednopłciowych do małżeństwa, którego powołaniem jest tworzenie nowego życia. To był powód wielkiej mobilizacji w 2012 r. Kościoła we Francji przeciw „małżeństwu dla wszystkich”. Franciszek jako człowiek nie zmienił przy tym zdania, bo to samo mówił już wiele lat temu jako kardynał i arcybiskup Buenos Aires. Po raz pierwszy wyraża się jednak tak jasno jako papież. Ale mówi o zadaniach dla państwa, nie Kościoła. A w interesie państwa leży stabilizacja par jednopłciowych, stworzenie im mechanizmów rozwiązania konfliktów.

Afineevsky nakręcił już m.in. film dokumentalny „Zima w ogniu” o rewolucji godności na Majdanie. Otrzymał za to nominację do Oskara. Spod jego ręki wyszedł też film „Krzyk z Syrii”, który, jak sam mówi, pokazuje największą podłość, jaką można przypisywać ludzkości.

Teraz chciał to zrównoważyć przesłaniem nadziei, którego bohaterem zostałby Franciszek. Film zaczyna się od słynnego obrazu z czasów pierwszej fali pandemii, kiedy samotny papież odprawia mszę. Reżyser chciał pokazać, że takie katastrofy uderzają w równym stopniu we wszystkich. I powinny wymuszać solidarność ludzi. W produkcji miesza się jednak bardzo wiele wątków, od zmian klimatycznych, po rozdarte rodziny na granicy USA i Meksyku i tsunami na Filipinach. Pojawiają się też wypowiedzi papieża o homoseksualistach.

Afineevsky twierdzi, że słowa o związkach partnerskich to część bezpośredniej wypowiedzi, jaką uzyskał od papieża. W środę Watykan temu jednak zaprzeczył.

Stanowisko Kongregacji Wiadomo, że Franciszek wielokrotnie posuwał się do wypowiedzi, które miały zainicjować debatę nad wrażliwymi tematami obyczajowymi. W 2013 r., wracając z pielgrzymki w Brazylii, wypowiedział słynne „kim jestem, aby sądzić innych” w odpowiedzi na pytanie, jak by zareagował, gdyby okazało się, że na pokładzie samolotu podróżuje ksiądz o skłonnościach homoseksualnych. Trzy lata później w adhortacji apostolskiej „Amoris laetitia” apelował do kapłanów o nieodrzucanie osób żyjących w związkach homoseksualnych czy związkach nieformalnych.

Jeszcze jako kardynał Jorge Bergoglio poparł ustanowienie w 2010 r. w Argentynie związków partnerskich dla par jednopłciowych. Stanowisko Franciszka nie pozostało też bez wpływu na wprowadzenie podobnej ustawy we Włoszech. Wiceszef MSZ Ivan Scalfarotto mówił niedawno „Rzeczpospolitej”: „Włochy są suwerennym państwem, które podejmuje decyzje niezależnie od stanowiska drugiej strony Tybru, o czym świadczy zatwierdzenie ustawy o związkach partnerskich z 2016 r. Faktem jest jednak, że wpływ katolików na debatę o związkach homoseksualnych był oczywiście bardzo duży i nie wiem, czy bez zmiany nastawienia Stolicy Apostolskiej doszłoby do przyznania wspomnianych praw osobom LGBT”.