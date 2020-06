Robert Biedroń i jego matka chcą przeprosin przed spotkaniem z Andrzejem Dudą

W poniedziałek matka Roberta Biedronia odczytała przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie list do prezydenta Andrzeja Dudy.

Odczytanie listów zaadresowanych do Andrzeja Dudy miało związek z ostatnimi wypowiedziami prezydenta. W sobotę ponownie wrócił on do tematu LGBT. Jego zdaniem w czasie komunizmu próbowano ideologizować dzieci, a dziś jesteśmy świadkami podobnych prób, ale z inną ideologią.

- Z jednej z polskich telewizji wyrzucono posła, który powiedział, że to jest ideologia, nazwał to po prostu ideologią - mówił w Brzegu Duda.

Prezydent nawiązał do piątkowego programu w stacji TVN24. Poseł Porozumienia Jacek Żalek został wyproszony po słowach "LGBT to nie ludzie, to ideologia".

- Nie spotkam się jutro z Andrzejem Dudą. Orezydent zaprosił mnie z mamą do pałacu po skandalicznych słowach o LGBT. Nie chcemy, żeby to było na pokaz, prezydent nie przeprosił za swoje słowa, chce nas wykorzystać - powiedział we wtorek wieczorem Radiu Zet Robert Biedroń.

Oświadczenie w sprawie zaproszenia od prezydenta opublikowała również matka kandydata Lewicy w wyborach prezydenckich.