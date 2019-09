Portrety królewskie i korowód weselny

Przypomina on, że we wrześniu 1637 roku król Władysław IV poślubił Cecylię Renatę Habsburżankę. Pierwszy raz w historii królewski ślub, wesele i koronacja wybranki miały miejsce w Warszawie

Kulminacją inspirowanego tymi wydarzeniami programu będzie inscenizowany wjazd królowej na Zamek oraz pokazy musztry historycznej i tańca dworskiego.



To także wyjątkowa okazja do zwiedzenia z kuratorem najnowszej wystawy na Zamku Królewskim „Poczet królów Polski. Wizerunki władców na medalach i monetach". Ekspozycji należącej do cyklu pokazów Roku Wazowskiego, przypominającego że mija 400 lat od przebudowy Zamku Królewskiego podjętej przez Zygmunta III Wazę.



-Pokazujemy wielkie cenności, poszukiwane na rynku numizmatycznym - mówi kurator Michał Zawadzki. Najdroższym zupełnie unikatowym dziełem na tej wystawie jest czterdziestodukatówka Zygmunta III Wazy, wykonana w XVII wieku przez gdańskiego medaliera - Samuela Ammona.



Uwagę przyciągają także wspaniałe medale ślubne Władysława IV i Jana Kazimierza, dzieła równie wybitnego gdańskiego medaliera Sebastiana Dadlera.



Wystawa została tak skomponowana, że można na niej zobaczyć wizerunki polskich władców na monetach i medalach z różnych epok. Najstarszą srebrną monetą jest denar z czasów Bolesława Chrobrego. W średniowieczu rysunek, przedstawiający władcę był prosty i schematyczny. Realistyczny portret monarchy pojawia się dopiero od czasów Zygmunta Starego.



A Stanisław August Poniatowski dążył do stworzenia portretu idealnego powtarzanego w wielu pracach medalierskich. Wystawa przypomina także, że dla Stanisława Augusta wykonano całą serię medali z portretami jego poprzedników, dla której wzorem był poczet królów w Pokoju Marmurowym Zamku Królewskiego, namalowany przez Marcella Bacciarellego.



Prezentację kończy współcześnie wykonana seria medalierska, wzorowana na najbardziej popularnym poczcie królewskim Jana Matejki. Wystawa w Nowej Izbie Poselskiej Zamku jest czynna do 1 grudnia,