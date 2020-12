Kukiz: UE to nie "dobry wujek". Warto "nie pękać"

Zdaniem przedstawicieli polskiego rządu rozporządzenie to jest niezgodne z unijnymi traktatami, które stanowią, że sankcje za łamanie praworządności przyjmuje się jednogłośnie, a nie - jak przewiduje rozporządzenie - większością kwalifikowaną.

Kukiz komentując doniesienia RMF FM, zgodnie z którymi w krajach członkowskich Unii "rośnie zrozumienie co do obaw Polski w sprawie uznaniowości mechanizmu praworządnościowego", stwierdza, że "wygląda na to", iż "będzie jak mówił czyli jakiś kompromis w sprawie łączenia budżetu z praworządnością".

"Prawdopodobnie doprecyzuje się zapis i budżet uwarunkuje od praworządnego wydatkowania przyznanych pieniędzy a nie od bliżej niedookreślonej 'praworządności', którą mogłoby być wszystko to, co 'nie pasuje' w polityce wewnętrznej państw UE dwójce rozgrywających, czyli Francji i Niemcom" - dodał lider Kukiz'15.

"Warto więc 'nie pękać' przy negocjacjach" - podsumował Kukiz.