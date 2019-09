Paweł Kukiz: Dopiero do mediów dociera, że to państwo autorytarne

Lider Kukiz'15 powiedział, że kandyduje do Sejmu, bo chce zmienić ustrój w Polsce. - Z PSL-em zmienię, z Koalicją Polską, z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem - powiedział w TVN24 Kukiz.

- Mnie interesuje to, co jest na pierwszej stronie programu: "Rzeczpospolita obywatelska: Polska musi być krajem, gdzie pierwszy głos należy do obywateli, a nie do liderów partii politycznych. Chcemy wzmocnić wpływ roli wyborców w kontroli władz i zwiększyć ich wpływ na sprawy publiczne" - dodał.